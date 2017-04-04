Українська влада хоче до кінця року набрати ще $8 мільярдів кредитів

Україна планує до кінця 2017 року отримати 8 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, включаючи ще три транші Міжнародного валютного фонду - в травні на 1,9 мільярда доларів, серпні й вересні - по 1,3 мільярда доларів.

Відповідні дані міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

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Таким чином, з урахуванням прийнятого Радою директорів Фонду рішення про виділення країні четвертого траншу в 1 мільярд доларів, Україна до 2017 року планує отримати 5,5 мільярда доларів від МВФ.

При цьому, згідно з меморандумом, інші міжнародні партнери, включаючи Євросоюз і США, в 2017 році виділять Україні ще 2,5 мільярда доларів, довівши сумарне фінансування програми EFF у поточному році до 8 мільярдів доларів.

У МВФ потребу України у фінансуванні на поточний рік оцінюють у 12,4 мільярда доларів. З урахуванням залучення Україною 8 мільярдів доларів від Фонду та інших партнерів, ще 4,4 мільярда доларів для покриття потреби у фінансуванні забезпечує реструктуризація боргу за єврооблігаціями, зменшує боргове навантаження на країну на цю суму.

Також меморандум передбачає залучення поточного року 0,9 мільярда доларів проектного фінансування та вихід України на ринок запозичень для залучення ще 1 мільярд доларів.

У 2018 році співпраця України і МВФ передбачає виділення ще чотирьох траншів - в лютому, травні, серпні та листопаді, кожен об'ємом по 955 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 мільярд доларів.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз після третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та зазначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.