Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2711,8953 (4 квітня – 2702,4639)

100 EUR – 2888,4397 (4 квітня – 2881,0968)

10 RUR – 4,7951 (4 квітня – 4,8138)

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8802/28,9201 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1190 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 444 угоди на суму 233,04 мільйона доларів.