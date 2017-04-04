ЄС виділив Україні другий транш у €600 мільйонів - Порошенко

Європейський союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Про це на своїй сторінці у мережі Twitter написав президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ЄС виділив другий транш у 600 млн євро як частину макрофінансової допомоги для стабілізації та реформування економіки", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів і донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро – кредити, 1,4 млрд євро – гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна одержала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Проте виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не одержувала.

Умову ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини триває, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більше того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку в ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу як таку, яка не виконала своєї прямої функції, ввести ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони – достатньо зареєструвати законопроект у парламенті.