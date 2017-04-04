Подробиці меморандуму з МВФ: продаж землі, пенсійна реформа та $8 мільярдів нових боргів

Отримання четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз після третього траншу.

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Продовження співпраці з МВФ передбачає реалізацію Україною низки структурних реформ, спрямованих на відновлення економіки країни.

Зокрема, меморандумом МВФ передбачається прийняття Україною закону, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запуск продажу сільгоспземель.

"Лібералізація ринку землі, включаючи продаж сільськогосподарської землі, залишається важливою для посилення потенціалу економічного зростання України. У зв'язку з цим ми створили робочу групу з відповідними міністерствами у співпраці зі Світовим банком, яка підготує закон для відкриття ринку землі та її продажу з урахуванням обмежувальних заходів. Прийняття парламентом закону про обіг сільгоспземель очікується в кінці травня 2017 року. Після закінчення мораторію на продаж сільгоспземель в кінці 2017 року, з'явиться можливість продажу державної та приватної землі (з 2018 року - УНІАН)", - йдеться в листі.

Прийняття до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва.

Також Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо масштабної пенсійної реформи до кінця квітня, оскільки раніше у Фонді заявили, що країна не може відкладати проведення цієї реформи, в тому числі підвищення ефективного пенсійного віку.

"Деякі кроки щодо урізання привілейованих пенсій були зроблені, але перегляд пенсійної системи, який відкладали протягом тривалого часу, вкрай необхідний. Реформи повинні сфокусуватися на зменшенні масштабів раннього виходу на пенсію, підвищення критеріїв необхідної кількості років роботи для виходу на пенсію і створення мотивації сплачувати внески, а також іти на пенсію пізніше. З урахуванням того, що вплив цих рішень на стан фінансів в пенсійній системі буде поступовим, критично важливо діяти негайно", - йдеться в меморандумі.

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При цьому українське керівництво наголошує, що реформована система буде застосована до всіх категорій населення, за винятком обмеженого списку небезпечних професій.

Крім того, перехідний період від нової системи до старої буде здійснено за рахунок створення персоніфікованих рахунків працівників, на які роботодавці будуть нараховувати надбавки соціального страхування, стимулювання до більш пізнього виходу на пенсію.

У разі успішної реалізації земельної та пенсійної реформ, Україна планує до кінця 2017 року отримати 8 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, включаючи ще три транші Міжнародного валютного фонду - в травні на 1,9 мільярда доларів, серпні й вересні - по 1,3 мільярда доларів.

Таким чином, з урахуванням прийнятого Радою директорів Фонду рішення про виділення країні четвертого траншу в 1 мільярд доларів, Україна до 2017 року планує отримати 5,5 мільярда доларів від МВФ.

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При цьому, згідно з меморандумом, інші міжнародні партнери, включаючи Євросоюз і США, в 2017 році виділять Україні ще 2,5 мільярда доларів, довівши сумарне фінансування програми EFF поточного року до 8 мільярдів доларів.

Крім того, оновлений меморандум МВФ передбачає реструктуризацію "російського боргу" в 3 мільярди доларів на загальних підставах з іншими власниками українських єврооблігацій, які погодилися на реструктуризацію.

"Передбачається, що бонди, власниками яких є Росія, будуть реструктуризовані відповідно до параметрів програми (співпраці між Україною і МВФ - УНІАН)", - йдеться в меморандумі.

При цьому у Фонді підкреслили, що Україна виконала критерій "доброї волі", що передбачає добросовісне бажання позичальника досягти домовленості про механізм погашення заборгованості перед кредитором, і досягла відповідності політиці МВФ.

Одночасно з цим Фонд погіршив прогноз зростання економіки України в 2017 році до 2% з 2,5%, прогнозованих раніше. При це середньострокова перспектива залишиться без змін, і зростання економіки в 2018 році складе 3,2%, в 2019 році – 3,5%, у 2020 та 2021 році – по 4%.

Показник інфляції, за прогнозами ключового кредитора країни, знизиться до 10% у 2017 році, до 7% - в 2018, 6% – в 2019 і 5% - у 2020 2021 роки.

Бюджетний дефіцит, за оцінками МВФ, становитиме 3% ВВП в 2017 році, 2,5% - у 2018, 2,3% – в 2019, 2,1% в 2020 і 2% у 2021 році.

Рівень держборгу Фонд прогнозує в межах 89,8% ВВП в 2017 році, 85,3% - у 2018, 78,1% – в 2019, 71,6% в 2020 і 65,6% у 2021 році.