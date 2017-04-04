"Ощадбанк" повністю погасив рефінансування НБУ

Державний "Ощадбанк" остаточно погасив кредити рефінансування, отримані у Національного банку України на умовах рефінансування, заплативши сьогодні, 4 квітня, залишок заборгованості - 2 мільярди гривень.

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Як повідомила прес-служба банку, мова йде про кредити, отриманих в НБУ з листопада 2008 по червень 2014 року на загальну суму 19,9 мільярда гривень.

"Сьогодні завершується дев'ятирічна історія. За три роки ми змогли в повному обсязі повернути значну суму рефінансування, яка була отримана в 2008 році", – підкреслив голова правління банку Андрій Пишний.

За його словами, дострокове погашення стало можливим завдяки ефективному залучення банком коштів юридичних та фізичних осіб, що дозволило замінити кошти НБУ власною ресурсною базою.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.