Порошенко: надання ЄС 600 мільйонів євро допомоги є визнанням українських реформ
Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС без будь-яких додаткових умов.
Президент України Петро Порошенко вважає надання Європейським Союзом другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро визнанням прогресу України на шляху реформ.
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«Вітаю надання Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги з боку ЄС. Це - визнання нашого прогресу на шляху реформ та свідчення незмінної підтримки Євросоюзом перетворень в Україні», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
«Щиро дякую президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру та віце-президенту ЄК Валдісу Домбровскісу за це важливе рішення», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко заявив, що ЄС надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.
Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС без будь-яких додаткових умов.