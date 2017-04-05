Мінфін оприлюднив текст меморандуму МВФ (документ)

Міністерство фінансів України опублікувала текст меморандуму про економічну та фінансову політику співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомляє прес-служба Мінфіну.

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Документ також містить лист директору МВФ Крістін Лагард з підписами президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра фінансів Володимира Данилюка та голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Меморандум містить розділи "Грошово-кредитна та валютно-курсова політика", "Напрями політики у фінансовому секторі", "Політика доходів", "Фіскальна політика", "Політика в енергетичному секторі", "Управління, бізнес-клімат та реформа державних підприємств".

Також документ містить зобов'язання України: попередні заходи і структурні маяки, і пропонований Україною графік траншів у рамках угоди про механізм фінансування від МВФ.