Мінфін оприлюднив текст меморандуму МВФ (документ)
Документ містить зобов'язання України: попередні заходи і структурні маяки, і пропонований країною графік траншів від МВФ.
Міністерство фінансів України опублікувала текст меморандуму про економічну та фінансову політику співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомляє прес-служба Мінфіну.
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Документ також містить лист директору МВФ Крістін Лагард з підписами президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра фінансів Володимира Данилюка та голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.
Меморандум містить розділи "Грошово-кредитна та валютно-курсова політика", "Напрями політики у фінансовому секторі", "Політика доходів", "Фіскальна політика", "Політика в енергетичному секторі", "Управління, бізнес-клімат та реформа державних підприємств".
Також документ містить зобов'язання України: попередні заходи і структурні маяки, і пропонований Україною графік траншів у рамках угоди про механізм фінансування від МВФ.