Біткоін підкорює Японію: найбільша мережа магазинів країни ввела платежі в кріптовалюті

Одна з найбільших в Японії мереж магазинів електронних товарів Big Camera з 7 квітня починає приймати платежі у віртуальній валюті біткоін, пише "Комерсант".

Компанія вже уклала угоду про співпрацю з японською біржею біткоінів bitFlyer, яка допомогла розробити систему оплати. Поки власники рахунків в кріптовалюті зможуть розплатитися за покупку в двох гіпермаркетах Big Camera в токійських районах Юракуте і Сіндзюку.

Платіж обмежений 100 тис. ієн (близько $904). Оплата проводиться за поточним курсом біткоіна - на сьогоднішній день він складає близько 129 тисяч ієн ($1167) за 1 біткоін. У разі стійкого попиту на нову послугу оператор мережі планує вивчити можливість запровадження цієї системи і в інших магазинах.

Кріптовалюта, в тому числі біткоін, з 1 квітня отримала в Японії статус платіжного засобу згідно з прийнятим раніше парламентом країни законом про валютне регулювання. При цьому в документі прописано, що офіційною грошовою одиницею є тільки ієна.

За оцінками дослідницького інституту Fuji Chimera, обсяг використання кріптовалюти в Японії в 2015 році склав 185 млрд ієн ($1,67 млрд). Експерти прогнозують, що до 2020 року цей показник зросте практично в 10 разів.

Біткоін — це цифрова валюта, що з'явилася в 2009 році. Вона не забезпечується якими-небудь матеріальними цінностями. Обмін біткоінами заснований на принципі анонімності. У багатьох країнах статус біткоіна досі не визначений або змінюється.