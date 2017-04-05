Керівників усіх українських банків перевірять на відповідність кваліфікації – меморандум МВФ

Національний банк України для забезпечення ефективного корпоративного управління в банках до кінця квітня 2018 року повинен провести оцінку відповідності кваліфікації вищого керівництва 10 найбільших банків країни.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства фінансів оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Як наголошується в документі, при необхідності регулятор надасть банкам можливість виправити виявлені порушення протягом 90 днів.

До кінця липня 2018 року НБУ проведе аналогічну оцінку щодо наступних 10 найбільших банків, до кінця квітня 2019 року – інших фінустанов України.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 мільярд доларів, який надійде в найближчі дні і буде направлений в резерви Національного банку України.

Національний банк очікує, що Україна продовжить йти по шляху реформ в рамках програми Міжнародного валютного фонду і до кінця року отримає ще три транші фінансування на загальну суму близько 4,5 мільярда доларів, що дозволить наростити золотовалютні резерви до 20,8 мільярда доларів.