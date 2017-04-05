Україна зобов'язалася відкоригувати курс гривні і ввести жорстку монетарну політику - меморандум з МВФ

Українська влада має намір обмежити негативний вплив введеної торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей на платіжний баланс країни за допомогою коректування обмінного курсу і продовження жорсткої монетарної політики, щоб виконати поставлені цілі щодо інфляції.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства фінансів додатковому листі про наміри за підписом президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра фінансів Олександра Данилюка та голови Національного банку Валерії Гонтарєвої, яке є додатком до оновленого Меморандуму з Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Як наголошується в документі, загострення конфлікту на сході України і втрата контролю над активами українських компаній на окупованих територіях змусили прийняти рішення про введення торгової блокади, що спричиняє негативні наслідки для виробництва електроенергії і сталеливарного сектора, відбиваючись на експортний потенціал України та економічному зростанні.

Представники української влади очікують, що компанії незабаром зможуть відкоригувати свою діяльність, знайшовши нових постачальників і розширивши свою діяльність на підконтрольних територіях, однак очікують зниження темпів зростання економіки в 2017 році майже на 1 процентний пункт порівняно з попередніми прогнозами, а також розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу і більш низького показника міжнародних резервів.

Раніше Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлені прогнози для України, в тому числі погіршив показник очікуваного зростання реального ВВП в 2017 році до 2% з 2,5%, прогнозованих раніше.

У той же час, Фонд очікує, що середньострокова перспектива залишиться без змін, і зростання економіки в 2018 році складе 3,2%, в 2019 році – 3,5%, у 2020 2021 роках – по 4%.

Показник інфляції, за прогнозами МВФ, знизиться до 10% у 2017 році, до 7% - в 2018, 6% – в 2019 і 5% - у 2020 2021 роки.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 мільярд доларів, який надійде в найближчі дні і буде направлений в резерви Національного банку України.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений меморандум про співпрацю, але заплановане на 20 березня засідання Ради директорів з українського питання Фонд напередодні переніс для уточнення макроекономічних показників після введення торгової блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України.