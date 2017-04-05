Мінфін відзвітував про запуск нового реєстру відшкодування ПДВ

Новий реєстр автоматичного відшкодування ПДВ вже працює на сайті Міністерства фінансів в повноцінному режимі, і платники податку можуть відслідковувати інформацію про своїх заявках.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, реєстр являє собою складний IT-продукт, який під час роботи на початковому етапі необхідно вдосконалювати, і зараз тривають роботи з виявлення технічних помилок та їх усунення.

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Зокрема, як наголошується в повідомленні, деякі графи в реєстрі не заповнені, оскільки в старому реєстрі, який був конвертований у новий, до цих граф не було, однак додаткові графи призначені для комплексного аналізу і моніторингу даних.

Також повідомляється, що триває збір додаткових даних та їх завантаження до реєстру, а офіційний сайт Мінфіну доопрацьований для автоматичного вивантаження та оприлюднення реєстру.

Мінфін зазначив, що для обговорення роботи реєстру та зворотного зв'язку з користувачами створений спеціальний форум, де кожен може висловити побажання та задати питання щодо функціонування реєстру.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня, проте згодом, 3 квітня, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про спробу зриву запуску його роботи.