Форсована пенсійна реформа лише зашкодить Україні – експерт

13:22, 05 квітня 2017
Фінанси
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Поспішна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку провалиться, оскільки не враховує ні рівень безробіття, ні демографічну ситуацію. Якщо уряд догоджатиме міжнародним інституціям, забувши, в чиїх інтересах повинен працювати, це поставить Україну на межу соціального вибуху.

Фото УНИАН

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи заяву Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання. У ній МВФ, зокрема, закликав до проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення пенсійного віку.

На думку Віталія Скоцика, спроба форсувати реформу лише погіршить ситуацію.

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"Якщо зараз уряд заради продовження співпраці з МВФ почне форсовану пенсійну реформу, це призведе лише до соціального вибуху. Якою має бути нова система пенсійного забезпечення - усе ще незрозуміло. Міністр соціальної політики Андрій Рева встиг заявити про те, що реформа може мати і "шоковий" характер. На думку самого міністра, потрібна серйозна ревізія коректності нарахування певних видів виплат (наприклад, пенсій з інвалідності) через численні зловживання. Як у цій ситуації впроваджувати реформу вже в цьому році?!" - наголосив Віталій Скоцик.

Він додав, що перехід на нову триступеневу систему пенсійного забезпечення в повному обсязі неможливий, оскільки в Україні просто немає інститутів, яким люди готові були б довірити ті кошти, з яких повинна формуватися добровільна "пенсійно-страхова" частина.

На його думку, підвищувати пенсійний вік в Україні немає змоги.

"Яких результатів чинна влада очікує від підвищення віку виходу на пенсію в країні, в якій зараз навіть офіційний рівень безробіття перевищує 9,5%? А приховане безробіття в рази вище. Середня тривалість життя чоловіків в Україні – 66 років. Якщо піднімати вік виходу на пенсію, більшості вона взагалі не світить", - каже політик.

На його думку, першопричиною проблем є невдала економічна політика влади, що призвела до бюджетного дефіциту і практики постійних позик, що лягають тягарем на плечі громадян.

"Пенсійна реформа робиться не для самих людей, а для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ і зробити Пенсійний Фонд бездефіцитним до 2024 року. Влада цього і не приховує. Це абсолютне викривлення пріоритетів. Нам не потрібні позики і нове фінансове навантаження на людей. Потрібна нова економічна політика і стимулювання ділової активності, щоб наповнити Пенсійний Фонд і в перспективі злізти з кредитної голки", - підсумував Віталій Скоцик. 

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Теги: #пенсії#пенсійна реформа