Форсована пенсійна реформа лише зашкодить Україні – експерт

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, коментуючи заяву Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання. У ній МВФ, зокрема, закликав до проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення пенсійного віку.

На думку Віталія Скоцика, спроба форсувати реформу лише погіршить ситуацію.

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"Якщо зараз уряд заради продовження співпраці з МВФ почне форсовану пенсійну реформу, це призведе лише до соціального вибуху. Якою має бути нова система пенсійного забезпечення - усе ще незрозуміло. Міністр соціальної політики Андрій Рева встиг заявити про те, що реформа може мати і "шоковий" характер. На думку самого міністра, потрібна серйозна ревізія коректності нарахування певних видів виплат (наприклад, пенсій з інвалідності) через численні зловживання. Як у цій ситуації впроваджувати реформу вже в цьому році?!" - наголосив Віталій Скоцик.

Він додав, що перехід на нову триступеневу систему пенсійного забезпечення в повному обсязі неможливий, оскільки в Україні просто немає інститутів, яким люди готові були б довірити ті кошти, з яких повинна формуватися добровільна "пенсійно-страхова" частина.

На його думку, підвищувати пенсійний вік в Україні немає змоги.

"Яких результатів чинна влада очікує від підвищення віку виходу на пенсію в країні, в якій зараз навіть офіційний рівень безробіття перевищує 9,5%? А приховане безробіття в рази вище. Середня тривалість життя чоловіків в Україні – 66 років. Якщо піднімати вік виходу на пенсію, більшості вона взагалі не світить", - каже політик.

На його думку, першопричиною проблем є невдала економічна політика влади, що призвела до бюджетного дефіциту і практики постійних позик, що лягають тягарем на плечі громадян.

"Пенсійна реформа робиться не для самих людей, а для того, щоб продовжити співпрацю з МВФ і зробити Пенсійний Фонд бездефіцитним до 2024 року. Влада цього і не приховує. Це абсолютне викривлення пріоритетів. Нам не потрібні позики і нове фінансове навантаження на людей. Потрібна нова економічна політика і стимулювання ділової активності, щоб наповнити Пенсійний Фонд і в перспективі злізти з кредитної голки", - підсумував Віталій Скоцик.