Мінфін залучить японців для аналізу проблемних кредитів держбанків

Міністерство фінансів України має намір залучити японських радників для проведення аналізу проблемних кредитів у портфелях державних банків. Про це в ході засідання уряду повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Зокрема, за його словами, радники будуть працювати в "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Укргазбанку".

"Ми залучаємо японських радників, без використання коштів бюджету, щоб вони проаналізували портфелі держбанків щодо вирішення проблем з непрацюючими кредитами. Як ви знаєте, це надзвичайно велика проблема, і тут японський уряд нам допомагає", - сказав глава Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Національний банк України за результатами проведеної діагностики 60 найбільших працюючих банків, на які припадає понад 98% активів банківського сектора країни, оцінив рівень проблемних кредитів у першій двадцятці банків у 53%, у наступних 40 банках – у 43%.