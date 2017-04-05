Кабмін скасував кадрові конкурси в ДФС – готує новий порядок їх проведення

Кабінет міністрів України доручив скасувати проведення кадрових конкурсів у Державній фіскальній службі і доручив розробити якісно новий порядок їх проведення.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Є пропозиція скасувати конкурси, які були оголошені щодо ДФС, і зробити абсолютно нову історію якісних публічних конкурсів, через які ми зможемо залучити якісні кадри в систему ДФС», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи рішення.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, який є ініціатором рішення, кадрові конкурси ДФС не є прозорими і не забезпечують якісного підбору фахівців.

«На конкурсах не відбувається відеозапис, не залучаються експерти, зокрема Міністерство фінансів», - наголосив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Мінфіну Оксани Маркарової, міністерство поки що не може провести конкурс на посаду глави Державної фіскальної служби, однак допускає звільнення Романа Насірова, який перебуває під слідством, у разі офіційного підтвердження наявності в нього іноземного громадянства.

Державна фіскальна служба 3 квітня оголосила переможців конкурсу на посади начальників Одеської, Івано-Франківської і Тернопільської митниць. Переможцем конкурсу на посаду начальника Одеської митниці став Олександр Власов - начальник Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС, керівник Міжвідомчого цільового центру із запобігання і виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи при Міністерстві фінансів України.

У конкурсі на посаду начальника Івано-Франківської митниці переміг Василь Ватаманюк - завідувач сектору організаційного Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС.

У конкурсі на посаду начальника Тернопільської митниці найбільшу кількість балів набрала Оксана Антонович - перший заступник начальника Тернопільської митниці ДФС.