МВФ почав перераховувати $1 мільярд траншу в резерви Нацбанку - міністр фінансів

Міжнародний валютний фонд розпочав процес перерахування четвертого траншу кредиту у розмірі еквівалента 1 млрд дол. у резерви Національного банку України.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Четвертий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол. надійшов у резерви НБУ», - написав міністр.

Згодом Данилюк уточнив інформацію, зазначивши, що «розпочався процес перерахування коштів четвертого траншу МВФ».

Раніше заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що кошти четвертого траншу кредиту МВФ надійдуть на рахунки Національного банку найближчими днями, після чого міжнародні резерви України зростуть до 16,1 млрд дол.

Національний банк очікує, що Україна продовжить йти шляхом реформ у рамках програми Міжнародного валютного фонду і до кінця року отримає ще три транші фінансування на загальну суму близько 4,5 млрд дол., що дозволить наростити золотовалютні резерви до 20,8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, і відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.