Американський дипломат відкрив АТБ

"Це повторне відкриття. Магазин зазнав реконструкцію після вандальної нападу радикально налаштованих елементів, які керувалися недостовірними даними та чутками", - пояснив на урочистій церемонії відкриття Борис Марков, генеральний директор корпорації "АТБ". Він акцентував увагу на тому, що минулого року компанія сплатила до бюджетів різних рівнів близько 5,5 мільярда гривень. "За 2016 рік ми відкрили 112 магазинів і створили близько 7 тисяч нових робочих місць", - зазначив генеральний директор корпорації.

"Мені приємно спостерігати за тим, які можливості створює найбільший представник роздрібної торгівлі в Україні для американської продукції", - наголосив під час відкриття магазину Джордж Кент, заступник посла США в Україні. Підтвердженням слів дипломата стало виступ Ірини Козлової, генерального директора PepsiCo в Україні. "Сьогодні ми вже досягли загального товарообігу у понад 1,5 мільярда гривень. Думаю, наша подальша співпраця буде мати гарний результат, як для нашого бізнесу, так і для розвитку України", - заявила Ірина Козлова.

Про спільні успіхи говорив і Андрій Самусенко, комерційний директор регіону Україна, Білорусь-Молдова компанії "Монделис Україна". За його словами, співпраця з "АТБ" налічує вже більше 20 років. "Ми неодноразово переконувалися у високому рівні професіоналізму, лідерських амбіціях і в перфекционистком ставленні до розвитку свого бізнесу. Я думаю, це одна з причин, за якими мережа "АТБ" є флагманом на українському ринку рітейлу", - підкреслив Андрій Самусенко.

Багато виступаючі звертали увагу на непрості обставини, в яких "АТБ" був змушений розвиватися останнім часом. В тому числі це і ситуація на сході України, де бойовиками було захоплено близько 150 магазинів мережі.

"В останні роки, незважаючи на всі виклики і навіть втрату частини бізнесу, ми бачимо, що "АТБ" зростає: у продажу, у кількості покупців. Це захоплює", - сказав Дмитро Кисельов, генеральний директор Procter & Gamble в Україні. Про соціальної значущості "АТБ" у своїй промові згадав також Михайло Мельничук, генеральний директор компанії "Марс Україна". "На мій погляд, сьогодні мережа магазинів "АТБ" в Україні - це більше, ніж просто магазини. Радуючи всіх українців грамотної цінової політикою, компанія "АТБ" відіграє важливу соціальну роль для українського ринку", - зазначив Михайло Мельничук.

Підводячи підсумки офіційної частини заходу, Борис Марков зазначив, що компанія в 2016 році досягла обороту в 60 мільярдів гривень. "У 2017 році збираємося збільшити товарообіг до 80 мільярдів гривень", - сказав він.