Мінфін: ЄС вже надав Україні рекордний обсяг допомоги – 2,8 мільярда євро

Загальний обсяг наданої Євросоюзом макрофінансової допомоги Україні на сьогодні становить 2,8 млрд євро, що є найбільшою за розміром фінансовою допомогою, яка надається ЄС третім країнам.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадав, що 4 квітня Європейський Союз перерахував Україні другий транш допомоги в розмірі 600 млн євро. Третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС, яка діятиме до кінця 2017 року, в цілому передбачено надання Україні трьох траншів у розмірі 600 млн євро кожен.

«Реалізація третьої програми макрофінансової допомоги ЄС почалася в 2015 році. Головною метою програми є стабілізація економіки і підтримка широкомасштабних структурних реформ», – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро – кредити, 1,4 млрд євро – гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро. Проте виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.