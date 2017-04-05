Южаніна про гральний бізнес: Мінфін не пояснює, чому відбувається затягування зі врегулюванням ринку

«Міністерство фінансів повинно було подати і зареєструвати законопроект щодо врегулювання в цілому гральної діяльності в Україні, з концептуальними змінами у частині лотерей. Однак цей законопроект не зареєстрований і не був оприлюднений. Тому на сьогоднішній день, виходячи з кількості законопроектів (про гральний бізнес – Ред.), які вже є у профільному Комітеті ВР, є необхідність говорити з урядом щодо їх планів щодо цього питання на поточний рік: є у них напрацювання, є бачення, як можна вступати в частині державних лотерей та інших видів грального бізнесу», - розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, Ніна Южаніна журналістам ділового порталу Hubs.

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«На засіданнях профільного Комітету ВР представники Мінфіну не пояснювали чому не прийняті нові Ліцензійні умови для проведення державних лотерей. Хоча напередодні прийняття бюджету-2017 були з боку Кабміну були обіцянки, що в стінах Верховної ради будуть розглядати цей законопроект, тому що він є бюджетоутворюючим, але ми його в підсумку так і не розглянули. І більше того, він навіть не був зареєстрований. Тому зараз більше питань, ніж відповідей», - коментує Южаніна.

В Україні далі розмов про врегулювання питання щодо легітимізації грального бізнесу справа поки не просунулася. Більш того, на практиці не реалізується навіть чинне законодавство. Наприклад, ще в 2012 р. був прийнятий новий закон «Про державні лотереї». Але Міністерство фінансів досі не прийняло Ліцензійні умови для організаторів державних лотерей, як було записано в законі. Компаніям – операторам держлотерей – просто продовжили «старі» ліцензії. За фактом, ринок держлотерей сильно «тінізований». Відрахування в держбюджет – низькі. Це при тому, що в держреєстрі офіційно зареєстровано понад 160 держлотерей. Та й у цілому ринок азартних ігор (незважаючи на їх офіційний заборона) продовжує процвітати в «тіні». При цьому, дві компанії – організатори держлотерей в Україні – і зовсім потрапили під економічні санкції від РНБО у зв'язку з російською агресією. Тим часом в парламенті безуспішно припадає пилом з десяток депутатських законопроектів щодо детінізації ринку лотерей та азартних ігор. Урядовий законопроект у Верховну Раду так і не надійшов.