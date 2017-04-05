Гройсман назвав п'ять реформ, необхідних для економічного зростання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів підтримати п'ять запропонованих урядом реформ для забезпечення економічного зростання: пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти та медицини.

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Про це прем'єр заявив на засіданні уряду в середу.

«Критично важливо сьогодні, щоб ми знайшли необхідну конфігурацію і підтримку українського парламенту у проведенні п'яти реформ, які я вважаю ключовими», – сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, ухвалення Верховною Радою цих реформ дозволить у середньостроковій перспективі вийти на темпи економічного зростання у 4-5% ВВП на рік.

«Глибоко переконаний, що ухвалення цих п'яти реформ вже у 2018 році додасть економічної стабільності, абсолютної впевненості у тому, що ціни не зростатимуть, національна валюта перебуватиме на прогнозованих показниках і буде достатньо стійкою. Це дасть можливість українським громадянам не лише заробляти на своє життя, але й робити певні заощадження. Це для нас виклик номер один. Наші соціальні ініціативи є дуже актуальними і потребують консолідації усього спектру (депутатів – УНІАН) парламенту», – підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання у 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.