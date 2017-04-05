Україна пообіцяла МВФ скоротити кількість працівників бюджетної сфери

Українська влада розпочинає середньострокову програму скорочення зайнятості у державному секторі і планує скоротити кількість працівників у бюджетній сфері (за винятком військовослужбовців) на 4% до кінця 2017 року і ще на 10% до кінця 2019 року.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Національного банку оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Як наголошується в документі, також в Україні продовжиться оптимізація кількості держслужбовців - працівників міністерств та інших державних структур, і у цій сфері до кінця 2017 очікується скорочення кількості штатних працівників на 5%, до кінця 2019 року - ще на 10%.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол., який надійде найближчими днями і буде направлено у резерви Національного банку України.

Національний банк очікує, що Україна продовжить йти шляхом реформ у рамках програми Міжнародного валютного фонду і до кінця року отримає ще три транші фінансування на загальну суму близько 4,5 млрд дол., що дозволить наростити золотовалютні резерви до 20,8 млрд дол.