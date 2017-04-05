Міжнародні резерви України в березні скоротилися до $15,1 мільярда

Міжнародні резерви України в березні скоротилися на 2,2% – до еквівалента 15,123 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані на 1 квітня 2017 року.

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За інформацією регулятора, скорочення резервів обумовлено проведенням платежів із обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Зокрема, на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу було спрямовано 582,1 млн дол., на платежі Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду – 16 млн дол.

Водночас, Нацбанк зазначив, що сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках дозволила викупити надлишок валюти на міжбанківському валютному ринку, і за підсумками березня регулятор у ході інтервенцій купив для поповнення резервів 128,3 млн дол.

Крім того, в березні Нацбанк отримав кредит від Національного банку Швейцарії на суму 100 млн дол. США.

Регулятор зазначив, що станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покривав 3,3 місяці майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Раніше заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що кошти четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд дол. надійдуть на рахунки Національного банку найближчими днями, після чого міжнародні резерви України зростуть до 16,1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в лютому зросли на 0,1% – до 15,460 млрд дол.

За прогнозами МВФ, рівень міжнародних резервів України становитиме 21,8 млрд дол. на кінець 2017 року, 29,5 млрд дол. – на кінець 2018 року, 30,1 млрд дол. – на кінець 2019 року, 30,8 млрд дол. – на кінець 2020 року та 32 млрд дол. – на кінець 2021 року.