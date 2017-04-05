Гривня втратила на міжбанку кілька копійок

У середу, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,9607/29,0006 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1570 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 494 угоди на суму 255,68 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8802/28,9201 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.