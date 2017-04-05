НБУ після отримання кредитів відзвітував про зростання резервів до $16,7 мільярда – максимуму з середини 2014 року

Обсяг міжнародних резервів Національного банку України завдяки надходженню чергового траншу Міжнародного валютного фонду та другого траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу станом на сьогодні, 5 квітня, зріс до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

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Як повідомляється на сайті регулятора, кошти з четвертого траншу МВФ на загальну суму 1 млрд дол. США надійшли кількома частинами в різних валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро і 92 млн дол. США.

Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.

Регулятор відзначив, що поточний обсяг резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Також повідомляється, що загалом з початку реалізації програми EFF у березні 2015 року Україна отримала від МВФ чотири транші на суму 8,5 млрд дол.

Нацбанк нагадав, що очікує отримання трьох траншів за програмою EFF до кінця 2017 року на загальну суму близько 4,5 млрд дол., що дасть змогу наростити резерви до 21 млрд дол.

Ще 3,9 млрд дол. від Фонду регулятор розраховує отримати наступного року, і на кінець 2018 року резерви зростуть до 26 млрд дол.

Раніше НБУ повідомив, що міжнародні резерви України в березні скоротилися на 2,2% – до еквівалента 15,123 млрд дол. на 1 квітня 2017 року за рахунок платежів за держборгом на 0,6 млрд дол. при одночасному поповненні резервів на міжбанківському валютному ринку на 128 млн дол. та отриманні кредиту від Національного банку Швейцарії на 100 млн дол.

За прогнозами МВФ, рівень міжнародних резервів України становитиме 21,8 млрд дол. на кінець 2017 року, 29,5 млрд дол. – на кінець 2018 року, 30,1 млрд дол. – на кінець 2019 року, 30,8 млрд дол. – на кінець 2020 року і 32 млрд дол. – на кінець 2021 року.