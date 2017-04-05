Фонд гарантування продовжив ліквідацію банку "Даніель" на 1 рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банку «Даніель», який втратив платоспроможність у січні 2014 року, ще на 1 рік - до 13 квітня 2018 року.

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За інформацією на сайті фонду, на цей самий період продовжуються повноваження ліквідатора банку Євгена Ожга.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку «Даніель» у квітні 2014 року на підставі рішення Національного банку про відкликання ліцензії та ліквідацію цієї фінустанови.

З 17 січня 2014 року у банку працювала тимчасова адміністрація.

Банк «Даніель» (Київ) працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією банку, ніхто з його акціонерів не був власником істотного пакета акцій (більше 10%).