Рада НБУ: цетробанк повинен перерахувати до держбюджету-2018 майже 48 мільярдів

Рада Національного банку України визначила частину прогнозного прибутку до розподілу за 2017 рік, що підлягає перерахуванню до державного бюджету в 2018 році в розмірі 47,824 млрд грн.

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Про це повідомив голова Ради Богдан Данилишин у соцмережі Facebook, посилаючись на підсумки позачергового засідання ради 5 квітня.

За його словами, Рада прийняла остаточне рішення, заслухавши інформацію представників регулятора та аудиторського комітету, і це рішення стане підставою для надання відповідної інформації Верховній Раді та Кабінету міністрів України.

Раніше, в грудні 2016 року, НБУ в своєму звіті про фінансову стабільність назвав практику уряду встановлювати норму перерахування свого прибутку до держбюджету такою, що порушує принципи незалежності центрального банку.

Нацбанк прогнозував прибуток за 2016 рік на рівні близько 35,5 млрд грн, у той час як уряд запропонував власну оцінку на рівні 45 млрд грн.