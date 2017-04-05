Справа про привласнення 50 мільйонів у банку "Хрещатик": поліція затримала 4 фігурантів

Київські правоохоронці затримали чотирьох банківських працівників, які переховувалися від слідства через привласнення 50 мільйонів гривень. Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці встановили причетність до заволодіння коштами клієнтів ПАТ «КБ «Хрещатик» 16 службових осіб, з яких четверо фігурантів намагалися уникнути відповідальності.

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Слідчі кілька років вели досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

«Зараз, за погодженням з прокуратурою міста Києва, 16 службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні 172 епізодів протиправної діяльності, яка тривала понад три роки», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у поліції, діючи у складі організованої групи, зловмисники заволоділи грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму понад 50 млн гривень. Слідство встановило десятки схем незаконних привласнень, серед яких використання клієнтських депозитів для власних потреб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено. Обвинувальний акт направлено до суду.

«Щодо чотирьох затриманих, то зараз їм повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - поінформували у столичній поліції.