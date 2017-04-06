Нацбанк заявив МВФ про готовність послабити санкції проти "дочок" російських банків

Національний банк України пообіцяв послабити санкції проти банків з російським держкапіталом після того, як ситуація з безпекою в Україні стабілізується.

Про це йдеться в додатковому листі про наміри від 29 березня, направленому в Міжнародний валютний фонд, передає DT.ua.

"Ми послабимо ці обмеження, як тільки ситуація з безпекою дозволить це зробити", - обіцяє керівництво країни в листі.

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Українська влада пояснила, що санкції були накладені у зв'язку з великим суспільним резонансом і негативною реакцією на діяльність згаданих банків на території України.

"Останні події викликали потужну негативну суспільну реакцію на діяльність в Україні державних російських банків. Заради інтересів національної безпеки ми наклали обмеження на проведення операцій цими банками зі своїми материнськими установами та повідомили про такі заходи виконавчій раді МВФ відповідно з рішенням No.144-(52/51)", - йдеться в документі.

При цьому, автори документа вважають, що банки є платоспроможними і продовжують дотримуватися пруденційних вимог і пообіцяли забезпечити безпеку діяльності їх структурних підрозділів в Україні та необхідну підтримку ліквідності.

"Ми домовилися забезпечити цим банкам доступ до необхідної підтримки ліквідності, включаючи екстрену підтримку ліквідності з боку НБУ", - сказано в листі.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня ввів санкції стосовно "дочок" російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур.

Раніше, 16 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про введення санкцій терміном на рік відносно дочірніх банків російських державних банків: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ-банк", "ВиЕс Банк".

При цьому, за інформацією Нацбанку, зазначені санкції не будуть перешкоджати докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам, а також розрахункам клієнтів банків.