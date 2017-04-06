Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2715.7009 (5 квітня – 2711.8953)

100 EUR – 2899.8254 (5 квітня – 2888.4397)

10 RUR – 4.8587 (5 квітня – 4.7951)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 28,9607/29,0006 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.