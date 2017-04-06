Міжнародний консорціум R3 відмовив "Сбербанку" в членстві через санкції

Міжнародний блокчейн-консорціум R3, до якого вже приєдналися понад 80 іноземних банків і держорганів, поки не готовий приймати російські банки. В R3 хотів вступити «Сбербанк», але в організації дали зрозуміти: заявка буде відхилена через санкції, пише «КоммерсантЪ».

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Як розповіло джерело видання на ринку, на етапі подачі заявки представників «Сбербанку» неофіційно повідомили, що «їх звернення не пройде через санкції» («Сбербанк» з 2014 року перебуває під санкціями США — ред.).

Офіційна заявка на вступ в R3 «Сбербанком» не подавалася, повідомив перший заступник голови банку Лев Хасіс. Але два співрозмовники "Ъ" в банківському співтоваристві впевнені, що звернення від «Сбербанку» було.

За даними видання, інтерес до приєднання до R3 крім «Сбербанку» також проявляли банк «Ак Барс», «Альфа-банк», банк «Открытие», Національний розрахунковий депозитарій. Але в R3 "не вітали появу російських банків в консорціумі", вважає один із співрозмовників "Ъ".

Про вступ в R3 офіційно оголосила тільки одна російська компанія — група Qiwi, що володіє однойменною системою моментальних платежів.

R3 створений у 2015 році, в нього входять понад 80 держорганів і міжнародних фінансових структур, включаючи Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays, BBVA та ін.