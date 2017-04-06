Кошти Фонду гарантування вкладів скоротилися на 4 мільярди гривень

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2017 року становив 11,803 млрд грн, що на 4,015 млрд грн, або на 25,4%, нижче від показника на 1 березня 2017 року.

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Згідно з даними на сайті фонду, порівняно з показником на початок року обсяг ресурсів скоротився на 3,513 млрд грн, або на 22,9%.

Також повідомляється, що кількість банків-учасників фонду на 1 квітня становила 93, що на дві фінустанови менше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня 2017 року становив 15,818 млрд грн, що на 99 млн грн, або на 0,6%, нижче від показника на 1 лютого 2017 року.