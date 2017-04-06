Голова НБУ Гонтарева заявила про свою відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила про вихід у відставку.

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Зокрема, вона ствердно відповіла на запитання журналіста під час акції протесту біля свого будинку сьогодні вранці, 6 квітня, трансляцію якої вів телеканал «112».

«Так», - відповіла Гонтарева.

При цьому голова НБУ зазначила, що питання призначення її наступника перебуває в компетенції президента і Верховної Ради. «Я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого на своє місце», - сказала вона.

Гонтарева наголосила, що їй не соромно за всі ті реформи, які вона провела в країні, й порадила прислухатися до думки міжнародних експертів.

Як згодом прокоментувала прес-служба Національного банку, голова НБУ не писала заяву про відставку, перебуває на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.

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«У спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона вчергове підтвердила свій намір згодом залишити посаду керівника НБУ», - пояснив представник прес-служби.

Також в НБУ нагадали, що рішення про відставку голови НБУ ухвалює президент України, а затверджує Верховна Рада.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку й призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.