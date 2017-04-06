Українські банки скоротили заборгованість з рефінансування до 60 мільярдів
Заборгованість неплатоспроможних банків перед НБУ на сьогодні становить 45,2 млрд грн.
Поточна заборгованість українських банків за кредитами рефінансування перед Національним банком України становить 60,4 млрд грн, що майже вдвічі нижче від показника у червні 2014 року, або в період призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови НБУ (111,7 млрд грн).
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Згідно з даними на сайті регулятора, порівняно з початком року банки скоротили заборгованість перед НБУ на 14,4 млрд грн, або на 19,3%.
У повідомленні наголошується, що зокрема поточна заборгованість платоспроможних банків становить 15,2 млрд грн, 95%, або 14,4 млрд грн з якої припадає на націоналізований «ПриватБанк».
Заборгованість неплатоспроможних банків перед НБУ на сьогодні становить 45,2 млрд грн, у тому числі найбільшими боржниками є банки «Надра» (9,8 млрд грн, власник - Дмитро Фірташ), «Дельта» (8 млрд грн, власник - Микола Лагун), «Фінансова ініціатива» і «ВАБанк» (7,2 млрд грн і 3 млрд грн, відповідно, власник - Олег Бахматюк), «Фінанси і Кредит» (6,3 млрд грн, власник - Костянтин Жеваго), «Імексбанк» (3,4 млрд грн, власник - Леонід Клімов).
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«Якщо зазначені власники вважають, що разом з втратою банку позбулися потреби повертати всі борги, зокрема, перед НБУ, то вони глибоко помиляються. Моя позиція завжди є чіткою і принциповою - їм доведеться повернути державі все до останньої копійки, і ми докладемо для цього максимум зусиль», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.
За інформацією НБУ, в 2015-2016 роки з цього приводу регулятор направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами зазначених банків, а також ініціював 44 судових справи щодо стягненню заборгованості.
Нацбанк наголошує, що керівництво НБУ і надалі співпрацюватиме з правоохоронними органами для притягнення до відповідальності менеджменту і власників зазначених банків.
Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, нижче від показника на 1 січня 2016 року.