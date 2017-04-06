Українські банки скоротили заборгованість з рефінансування до 60 мільярдів

Поточна заборгованість українських банків за кредитами рефінансування перед Національним банком України становить 60,4 млрд грн, що майже вдвічі нижче від показника у червні 2014 року, або в період призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови НБУ (111,7 млрд грн).

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Згідно з даними на сайті регулятора, порівняно з початком року банки скоротили заборгованість перед НБУ на 14,4 млрд грн, або на 19,3%.

У повідомленні наголошується, що зокрема поточна заборгованість платоспроможних банків становить 15,2 млрд грн, 95%, або 14,4 млрд грн з якої припадає на націоналізований «ПриватБанк».

Заборгованість неплатоспроможних банків перед НБУ на сьогодні становить 45,2 млрд грн, у тому числі найбільшими боржниками є банки «Надра» (9,8 млрд грн, власник - Дмитро Фірташ), «Дельта» (8 млрд грн, власник - Микола Лагун), «Фінансова ініціатива» і «ВАБанк» (7,2 млрд грн і 3 млрд грн, відповідно, власник - Олег Бахматюк), «Фінанси і Кредит» (6,3 млрд грн, власник - Костянтин Жеваго), «Імексбанк» (3,4 млрд грн, власник - Леонід Клімов).

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«Якщо зазначені власники вважають, що разом з втратою банку позбулися потреби повертати всі борги, зокрема, перед НБУ, то вони глибоко помиляються. Моя позиція завжди є чіткою і принциповою - їм доведеться повернути державі все до останньої копійки, і ми докладемо для цього максимум зусиль», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

За інформацією НБУ, в 2015-2016 роки з цього приводу регулятор направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами зазначених банків, а також ініціював 44 судових справи щодо стягненню заборгованості.

Нацбанк наголошує, що керівництво НБУ і надалі співпрацюватиме з правоохоронними органами для притягнення до відповідальності менеджменту і власників зазначених банків.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, нижче від показника на 1 січня 2016 року.