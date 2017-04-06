Гонтарева ще не писала заяви про відставку – НБУ

Голова НБУ Валерія Гонтарева не писала заяви про відставку, знаходиться на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку.

«У спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом покинути пост голови НБУ», - пояснив представник прес-служби.

Також в НБУ нагадали, що рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарева заявила про відхід у відставку. Зокрема, вона ствердно відповіла на запитання журналіста під час акції протесту біля свого будинку сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.