Гройсман хоче збільшити товарообіг з Литвою майже на третину – до $1 мільярда

Україна планує збільшити товарооборот з Литвою, який досі не досяг докризового рівня, більше ніж на 30% – до 1 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час зустрічі з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквярнялісом.

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«За даними 2016 року, ми вийшли на товарооборот орієнтовно в 750 млн доларів. Це гарна цифра, але ми ще не дійшли до докризового рівня нашої двосторонньої торгівлі. Тому, я вважаю, якби ми взяли орієнтир на те, щоб вийти на 1 млрд доларів нашого товарообороту, було б дуже добре», - сказав Гройсман.

У цьому контексті прем'єр висловився за активізацію роботи Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, що сприятиме координації співпраці країн в економічній сфері.

У свою чергу, Сквярняліс відзначив високий рівень взаємодії країн у сфері бізнесу, виступив за активізацію економічного співробітництва і більш активне використання двостороннього потенціалу.

«Литва твердо підтримує Україну, її територіальну цілісність, незалежність і ніколи не визнавала і не визнає анексію й окупацію Криму. Коли ми бачимо, з якою ситуацією зустрілася Україна, захищаючи свою територіальну цілісність, проводячи основні реформи, які дають змогу утримати проєвропейський напрям розвитку України, ми в усьому її підтримуємо», - наголосив Сквярняліс.

Сторони також торкнулися питання поглиблення співпраці України й Литви в енергетичній, військово-технічній, транспортній сферах, у сфері туризму та освіти.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявив, що ратифікація Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, а також введення безвізового режиму, яке очікується найближчим часом, якісно поліпшать двосторонні відносини нашої країни з Литвою.