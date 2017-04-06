У МВФ розповіли про наслідки співпраці з Україною: країна буде стійкою до майбутніх шоків

Співпраця України з МВФ зробить нашу країну стійкою до майбутніх шоків. Таку думку висловив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован у виданні "Новое время".

За його словами, зараз у фонді уважно стежать за ситуацією в Києві.

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«Політика МВФ спрямована на підтримання стійкого зростання не тільки в окремо взятих країнах, але і по всьому світу. Але при цьому ризики кожної, навіть маленької країни важливо розуміти і знижувати — знову-таки для загального спокою та зростання. А Україна далеко не маленька держава, і зараз у фонді дійсно уважно стежать за ситуацією в Києві», - написав він.

Рашкован також розповів, чого Україна досягла на даному етапі в рамках співпраці з МВФ. «Валютний курс плаваючий і не створює проблем при міжнародній торгівлі; дефіцит платіжного балансу впав у три рази; повернута довіра до банківської системи — банки докапіталізовані, ліквідні, а слабкі — вийшли з ринку; вирішені питання перекосів в енергетичній політиці», - написав він.

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Рошкован зазначив, що спільними зусиллями Україна подолала так зване прокляття третього траншу. «Країна ще ніколи так добре не виконувала рекомендації МВФ. Чи цього достатньо? Ні. Через бездіяльність у перші два десятиліття незалежності тепер нам належить пройти довгий шлях структурних реформ. Пора провести довгоочікувану пенсійну і податкову реформи, запустити ринок землі, провести дерегуляцію економіки, її роздержавлення, в тому числі за рахунок приватизації, кредитування економіки, лібералізувати валютний ринок. Все це зробить Україну стійкою до майбутніх шоків. У гарну погоду, в умовах макростабільності, за наявності міцних інститутів управління та адекватної економічної політики МВФ дійсно не потрібен. Чи дійдемо до цього? Залежить тільки від нас», - резюмував Рашкован .

Повний текст читайте у свіжому випуску видання "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого і стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.