Нацбанк відсудив майно Київського суднобудівного заводу майже на 300 мільйонів

Господарський суд Києва 4 квітня задовольнив позов Національного банку і прийняв рішення про стягнення на майно Київського суднобудівного судноремонтного заводу майнового поручителя за кредитом рефінансування банку «Фінанси та кредит» на суму 287,3 млн грн.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, Нацбанк подав позов до майнового поручителя за кредитом рефінансування банку «Фінанси та кредит» ще в листопаді 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, НБУ відніс банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних 17 вересня 2015 року, після того як акціонер банку не зміг виконати свої письмові зобов'язання щодо підтримки ліквідності в узгоджені терміни. 17 грудня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії в цій організації.

Всього Нацбанк подав 20 позовів про стягнення заборгованості за зобов'язаннями банку «Фінанси та кредит» перед регулятором. Щодо десятьох позовів отримано рішення на користь Національного банку України. Вартість майна, на яке звернено стягнення за рішенням суду, досягає 423,8 млн грн.

Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.