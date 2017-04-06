Гривня на міжбанку зміцнилася до 27,11 за долар

У четвер, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,08/27,11 гривні/долар.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8781/28,9101 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4807/0,4816 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,1092 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 176 угод на суму 72,52 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня котирування гривні до долара на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,20 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро знаходилися на рівні 28,9607/29,0006 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.