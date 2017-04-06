Онлайн кредит - гроші до зарплати

Коли кількість грошей в гаманці пропорційно скорочується з кожним днем до такої довгоочікуваної дати зарплати, то на допомогу приходить онлайн кредит. Сервіс є вірним помічником у швидкому отриманні потрібної суми готівки. Такі кредити обійдуться дорожче ніж у банку, але їх переваги беруть гору. CashUp – один з представників таких порталів, який зумів швидко зарекомендувати себе як серйозного і надійного кредитора.

Що таке моментальний кредит в Україні

Онлайн кредити – це надання фінансів борг через інтернет. Таке кредитування відносно нова послуга на ринку, яка максимально зручна для широкого кола позичальників.

Головне достоїнство полягає в тому, що клієнту не потрібно звертатися в банк і витрачати час на черги, заповнення величезної кількості папірців. Все стало набагато простіше – не треба бігати за довідками і шукати поручителів.

Цей варіант позики ідеально підійде, якщо терміново потрібна невелика кількість фінансів. Наприклад, Ви не розрахували з можливостями, а вже сидите з красивою дівчиною в ресторані. А може Вам потрібно заплатити за комуналку, а зарплата тільки через день. Або ще безліч варіантів. Головне розуміти, що краще взяти на меншу кількість днів і швидше погасити борг. Ніж потім нарощувати маховик боргів.

Особливості позики через інтернет

Козир в швидкості оформлення та отримання фінансів. Відповідь приходить від декількох хвилин до 10. Якщо прохання задовольнили, то гроші надходять через півгодини, максимум через півтори. Ще один плюс на користь послуги – це зручність і мінімальна кількість документів. А ще якщо борг віддати в строк, то покращиться кредитна історія. А якщо ситуація з досьє і банки не раз відмовляли, то такі сервіси як CashUp можливо і допоможуть. Все що необхідно, так це чесно розповісти про таку кредитну історію.

Однак, де стільки позитиву, там і знайдуться недоліки. Зокрема, доведеться переплатити за моментальні гроші. Ставки вище, ніж у банках. Ще дві «неприємності» - дають невеликі суми і на недовгий термін кредитування.