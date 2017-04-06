У МВФ пояснили, що чекає Україну у 2040 році при збереженні теперішнього рівня корупції

Зниження рівня корупції в Україні до середнього рівня по Європейському Союзу зможе скоротити відставання нашої країни від Євросоюзу по ВВП на душу населення до 2040 року до 50% від середньоєвропейського з нинішніх 20%. Про це йдеться в дослідженні Міжнародного валютного фонду.

Читайте такожУ МВФ розповіли про наслідки співпраці з Україною: країна буде стійкою до майбутніх шоків

"Отримані результати свідчать про те, що зниження рівня корупції може істотно сприяти прискоренню економічного зближення з Європейським Союзом", - відзначає МВФ.

Згідно з дослідженням, якщо Україні не вдасться знизити рівень корупції, ВВП на душу населення як і раніше, становитиме лише близько 30% від середнього показника по ЄС в 2040 році. Якщо корупція буде знижена до самого високого рівня, існуючого в країнах ЄС, ВВП на душу населення в Україні в 2040 році складе близько 40% від середнього показника по ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу в обсязі 1 мільярд доларів.

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільгоспземель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення пенсійного віку.