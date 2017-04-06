Українцям з 1 травня підвищать пенсії та прожитковий мінімум

Вже 1 травня відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій, повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

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"У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – від 1 травня 2017 року і від 1 грудня 2017 року", - сказав він.

За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) від 1 травня становитиме 1312 гривень, а від 1 грудня - 1373 гривень.

"Тобто для 8 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована", - додав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман пообіцяв значне підвищення пенсій від жовтня. Очільник уряду проінформував, що наразі 80% відсотків українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

31 березня Гройсман заявив, що в разі ухвалення Радою проекту пенсійної реформи до 15 липня, уряд зможе підвищити пенсії вже від 1 жовтня. На думку урядовців, пенсійна реформа має включати три критерії: справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду та підвищення пенсій.

Нова пенсійна реформа, за словами очільника уряду, дозволять вже за 7 років повністю ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду у 140 мільярдів гривень.