МВФ обіцяє Україні ще три транші на $4,4 мільярда до кінця року за своєчасні реформи

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд може виділити нашій країні ще три транші кредиту в рамках програми розширеного фінансування EFF на загальну суму 4,4 млрд дол. цього року в разі своєчасного проведення передбачених програмою реформ. Про це заявив директор комунікаційного департаменту МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

Читайте такожУ МВФ пояснили, що чекає Україну, якщо їй не вдасться знизити рівень корупції

Представник Фонду нагадав, що в понеділок Рада директорів МВФ схвалила завершення третього перегляду програми EFF для України і надання нашій країні четвертого траншу в розмірі 1 млрд дол.

«Цього року можливе проведення ще трьох переглядів, якщо все буде йти за планом і реформи проводитимуться вчасно в рамках програми», - сказав Райс.

За його словами, проведення трьох переглядів передбачає надання Україні трьох траншів кредиту на загальну суму 4,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України та затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Вчора, 5 квітня, Національний банк України повідомив про отримання чергового траншу МВФ, що разом з одержаним напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з Фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а Фонд – її фінансування після першого, другого і один раз - третього траншу.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема, підвищення ефективного пенсійного віку.