Гривня закрила міжбанк на рівні 27,05 за долар

У четвер, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7764/28,8163 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1003 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 239,48 мільйона доларів.