Мер Львова Садовий заповнив декларацію: з доходів - тільки зарплата, живе у будинку дружини

Міський голова Львова Андрій Садовий задекларував 371,7 тис. грн доходів за 2016 рік, які повністю складають його минулорічну заробітну плату. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Весь дохід Садового за звітний рік становила зарплата, а з активів він задекларував користування частиною житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, яка є власністю його дружини, і право на торговельну марку «Самопоміч».

Згідно з декларацією Садового, його дружина Катерина Кіт-Садова і надалі володіє усім бізнесом, зокрема медійним: ТзОВ «Захід.нет», ПАТ «Радіокомпанія Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ».

Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1,44 млн гривень доходів, з яких 1,23 млн грн - зарплата на основному місці роботи, 195,3 тис. грн - зарплата за роботу за сумісництвом, 15,95 тис. грн - допомога з догляду за дитиною.

У її власності є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка 702 кв. м, частина житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, 15 тис. доларів і 40 тис. гривень готівки.

В 2016 році дружина мера виплатила 43,513 тис. грн за договором страхування, 88,922 тис. грн в рахунок основної суми й 12,845 тис. грн у рахунок відсотків за кредитом у «Кредобанку», а також 1 млн гривень за безпроцентною позикою від «Телерадіокомпанії Люкс».

Садовий також задекларував пенсію своє тещі Марії Кіт у розмірі 15 тис. 351 грн.

Цього року на навчання у Англії родина Садового витратила 162 тис. 249 грн.