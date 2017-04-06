Мер Львова Садовий заповнив декларацію: з доходів - тільки зарплата, живе у будинку дружини
Цього року на навчання у Англії родина Садового витратила 162 тисячі 249 гривень.
Міський голова Львова Андрій Садовий задекларував 371,7 тис. грн доходів за 2016 рік, які повністю складають його минулорічну заробітну плату. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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Весь дохід Садового за звітний рік становила зарплата, а з активів він задекларував користування частиною житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, яка є власністю його дружини, і право на торговельну марку «Самопоміч».
Згідно з декларацією Садового, його дружина Катерина Кіт-Садова і надалі володіє усім бізнесом, зокрема медійним: ТзОВ «Захід.нет», ПАТ «Радіокомпанія Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ».
Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1,44 млн гривень доходів, з яких 1,23 млн грн - зарплата на основному місці роботи, 195,3 тис. грн - зарплата за роботу за сумісництвом, 15,95 тис. грн - допомога з догляду за дитиною.
У її власності є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка 702 кв. м, частина житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, 15 тис. доларів і 40 тис. гривень готівки.
В 2016 році дружина мера виплатила 43,513 тис. грн за договором страхування, 88,922 тис. грн в рахунок основної суми й 12,845 тис. грн у рахунок відсотків за кредитом у «Кредобанку», а також 1 млн гривень за безпроцентною позикою від «Телерадіокомпанії Люкс».
Садовий також задекларував пенсію своє тещі Марії Кіт у розмірі 15 тис. 351 грн.
Цього року на навчання у Англії родина Садового витратила 162 тис. 249 грн.