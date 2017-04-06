Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,10 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2710,0326 (6 квітня – 2715,7009)

100 EUR – 2890,5208 (6 квітня – 2899,8254)

10 RUR – 4,8019 (6 квітня – 4,8587)

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7764/28,8163 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1003 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 239,48 мільйона доларів.