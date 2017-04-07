Україна переконала МВФ не підвищувати пенсійний вік до 63 років – Рева

Український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.

Про це в ток-шоу "Право на владу" заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, пише ТСН.

"Ми вважали це неприйнятним в нашій країні в даний момент і запропонували інший варіант вирішення цієї проблеми. Дискусії тривали чотири місяці. Нам вдалося знайти рішення цього питання без підвищення загального пенсійного віку", - сказав міністр.

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За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні становитиме 60 років.

Рева також зазначив, що на сьогодні пенсійний вік для жінок становить 58,5 років. За його словами, згідно із пенсійною реформою 2011 року, вік для виходу на пенсію для жінок кожного року буде підвищуватися на півроку і завершиться у 2021 році. Тоді жінки виходитимуть на пенсію, як і чоловіки – у 60 років.