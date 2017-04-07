Голова Мінфіну розповів, чому МВФ негативно поставився до блокування російських банків в Україні

Блокування українських "дочок" російських банків поставило під ризик стабільність усієї банківської системи України.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" сказав глава українського Мінфіну Олександр Данилюк, передає ТСН.

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"Ніхто не знає, що буде далі, якщо люди, які не представляють владу, можуть заблокувати якісь банки. Завтра вони можуть заблокувати урядові установи, інфраструктурні об'єкти. Це певна дестабілізація і це сигнал про те, що ситуація в країні дестабілізовується. Це негативний сигнал для зовнішніх кредиторів", - сказав міністр.

Данилюк зазначив, що позиція МВФ щодо блокування російських банків була такою: якщо ви хочете вчиняти якісь дії, робіть це законним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня ввів санкції стосовно "дочок" російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур.

Раніше, 16 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про введення санкцій терміном на рік відносно дочірніх банків російських державних банків: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ-банк", "ВиЕс Банк".

При цьому, за інформацією Нацбанку, зазначені санкції не будуть перешкоджати докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам, а також розрахункам клієнтів банків.