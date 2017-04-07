У Нацбанку виступили проти блокування російських банків

Виводити російський капітал з українського ринку необхідно, але не радикальними методами і лише в рамках чинного законодавства.

Так прокоментував блокування російських банків в Україні член ради НБУ Василь Фурман в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

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"Якщо ми йдемо у Європу, потрібно працювати в рамках чинного законодавства. Тому що увесь світ сьогодні дивиться на Україну по подіях, які на Сході, по замурованих банках, по якихось інших негативних подіях. Нам потрібно формувати позитивний імідж у світі і дуже багато вкладати у це. Нам потрібен конструктив", - сказав він.

За словами Фурмана, російські банки виконують норми українського законодавства. В українському "Сбербанку" обслуговується 1,2 млн людей, сума вкладів складає 11 млрд грн. Василь Фурман зазначив, що сума вкладів, яка попадає під відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становить 3 млрд грн, тобто власники інших 8 млрд не отримають назад своїх коштів.

"Найкращий варіант для цих банків – бути проданим американським, європейським або українським інвесторам. І російські банки працюють у цьому напрямку. "Сбербанк" вже проданий, залишилося тільки погодити документи. Я надіюся, що "Сбербанк" скоро буде перейменований, це буде інший банк", - сказав член ради НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони з 23 березня ввів санкції стосовно "дочок" російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур.

Раніше, 16 березня, президент України Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про введення санкцій терміном на рік відносно дочірніх банків російських державних банків: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ-банк", "ВиЕс Банк".

При цьому, за інформацією Нацбанку, зазначені санкції не будуть перешкоджати докапіталізації банків материнськими структурами та їх продажу новим інвесторам, а також розрахункам клієнтів банків.