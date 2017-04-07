Отримання чергового траншу МВФ зміцнить гривню – Данилюк

Отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду буде сприяти зміцненню національної валюти України, і всі "страшилки" щодо девальвації гривні нічим не обґрунтовані. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу "Право на владу" телеканалу "1+1".

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"Отримання чергового траншу, який йде в резерви Національного банку, - це зміцнення національної валюти. Це позитив - позитив для валюти, для економіки. Тому всі ці страшилки щодо зростання курсу нічим не обґрунтовані", - сказав міністр.

Відповідаючи на питання, як наша країна буде "відпрацьовувати" отримані кредити, міністр зазначив, що програма між Україною і МВФ спрямована на те, щоб вивести Україну з кризи і підвищити конкурентоспроможність національної економіки, щоб вона могла розвиватися без допомоги зовнішніх кредиторів.

"Ми не будемо відпрацьовувати ці кредити. Ми зараз займаємося зміною економіки, впровадженням важливих реформ, які зроблять нашу економіку сильніше. Після чого ми повинні просто повернути цей кредит», - додав Данилюк, підкреслюючи, що всі ці зміни потрібні насамперед Україні, а не МВФ, оскільки українці очікують більш справедливої пенсійної системи, зниження безробіття і зростання зарплат.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 мільярд доларів.

5 квітня Національний банк України повідомив про отримання чергового траншу МВФ, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з Фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а Фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.