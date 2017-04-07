Україна не має наміру скасовувати санкції щодо російських держбанків - голова Мінфіну

Українські власті не мають наміру скасовувати санкції Ради національної безпеки і оборони щодо українських дочірніх структур російських державних банків, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу "Право на владу" телеканалу "1+1".

"Введені санкції, які забороняють російським банкам виводити капітал за межі країни, тобто, повертати їх російському державі. Ви хочете це скасувати? Я – проти", - сказав міністр.

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При цьому Данилюк пояснив формулювання про санкції у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом негативною реакцією Фонду після атаки на російські банки, яка загрожувала стабільності банківської системи. "Тому що ніхто не знає, що буде далі, якщо люди, які не представляють владу, можуть сьогодні заблокувати якісь банки, а завтра – урядові установи, інфраструктурні об'єкти. Це був сигнал, що ситуація в країні дестабілізується", - додав він.

Міністр підкреслив, що такий сигнал є негативним і для зовнішніх кредиторів, інвесторів та інших міжнародних партнерів України. "Позиція кредитів була в тому, що якщо ми хочемо приймати якісь заходи, потрібно робити це законним шляхом. Оскільки несанкціоноване блокування установ більше нагадує анархію", - резюмував Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапитализиции і продажу фінустанов.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і пішли за цим публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема "Сбербанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку, санкції не спричинять фінансові втрати для України, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.