ДФС відзвітувала про перевиконання плану митницями на більш ніж 8 мільярдів

Митниці за підсумками першого кварталу перевиконали індикативний план надходжень до державного бюджету більш ніж на 8 мільярдів. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на виконуючого обов'язки голови ДФС Мирослава Продана.

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"З початку цього року перевиконання митницями індикативного показника по надходженнях становить понад 8 мільярдів гривень", - цитуються в повідомленні слова Продана.

ДФС нагадала, що, згідно Державного бюджету України на 2017 рік, служба отримала можливість використовувати 10% від суми перевиконання індикативів митних надходжень на розвиток митної інфраструктури.

"За результатами першого кварталу ми отримуємо від Міністерства фінансів України 800 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на розвиток, благоустрій та забезпечення технічними засобами митного контролю пунктів пропуску", - зазначив Продан.

За його словами, зараз визначаються перші 4 пункти пропуску на державному кордоні України, на які будуть спрямовані ці кошти. Пункти пропуску планується обладнати інтерактивними системами відеоконтролю, ваговими комплексами, стаціонарними сканерами.

Також, за словами голови ДФС, частину коштів буде спрямовано на збільшення фонду заробітної плати співробітникам митної сфери.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України в січні-березні поточного року отримав 179,933 мільярда гривень доходів, що на 13,8% більше бюджетного розпису. Податкові надходження в березні склали 36,320 мільярда гривень, що на 35,2% більше бюджетного розпису, в січні-березні – 98,569 мільярда гривень, що на 16,9% більше бюджетного розпису.